Позбавлення премії військовослужбовця: позиція Верховного Суду щодо строків

Верховний Суд визнав протиправним позбавлення військовослужбовця Держприкордонслужби премії за червень 2023 року та зобов’язав військову частину виплатити ці кошти.

ВС дійшов висновку, що премія може бути позбавлена лише за той місяць, у якому постанова суду про адміністративне стягнення надійшла до органу, а не за будь-який інший період.

Обставини справи №260/3683/24

Військовослужбовець Державної прикордонної служби був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення.

Постанова суду про накладення штрафу надійшла до прикордонного загону у квітні 2023 року.

На підставі цього командир ухвалив наказ про позбавлення премії у травні за квітень 2023 року. Водночас фактично премія була утримана у червні 2023 року, що підтверджувалося бухгалтерською архівною відомістю.

Військовослужбовець звернувся до суду, вказуючи, що:

його незаконно позбавили премії саме за червень;

відповідного наказу про позбавлення премії за цей місяць не існувало;

дії командування не відповідають Інструкції №558.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Вони виходили з того, що:

наказ про позбавлення премії був законним;

утримання премії у червні є лише реалізацією наказу, виданого у квітні;

факту подвійного покарання немає.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з такими висновками та скасував рішення попередніх інстанцій.

Ключові висновки ВС:

1. Премія позбавляється лише за конкретний місяць

Згідно з пунктами 6 і 7 глави 14 розділу ІІІ Інструкції №558, військовослужбовця можна позбавити премії саме за той місяць, у якому постанова суду про адміністративне стягнення надійшла до органу Держприкордонслужби.

2. Інший порядок є протиправним

Якщо премія утримується за інший місяць без передбачених законом підстав, такі дії є протиправними.

3. Відсутність наказу — ключовий момент

Рішення про позбавлення премії має бути оформлене окремим наказом. У цій справі:

наказ стосувався премії за квітень;

фактичне утримання відбулося у червні;

наказу про позбавлення премії за червень не існувало.

4. Має значення фактичне утримання коштів

Саме фактичне ненарахування премії за червень, а не формулювання наказу, стало предметом судового контролю.

Остаточне рішення

Верховний Суд:

задовольнив касаційну скаргу військовослужбовця;

скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій;

визнав протиправними дії військової частини щодо позбавлення премії за червень 2023 року;

зобов’язав нарахувати та виплатити військовослужбовцю премію за цей місяць.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною.

