  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Лишение премии военнослужащего: позиция Верховного Суда по срокам

18:14, 23 декабря 2025
Лишение премии привязывается к месяцу поступления постановления об административном взыскании.
Верховный Суд признал противоправным лишение военнослужащего Государственной пограничной службы премии за июнь 2023 года и обязал воинскую часть выплатить эти средства.

ВС пришел к выводу, что премия может быть лишена только за тот месяц, в котором постановление суда о наложении административного взыскания поступило в орган, а не за любой другой период.

Обстоятельства дела №260/3683/24

Военнослужащий Государственной пограничной службы был привлечен к административной ответственности за совершение военного административного правонарушения.

Постановление суда о наложении штрафа поступило в пограничный отряд в апреле 2023 года.

На основании этого командир издал приказ о лишении премии в мае за апрель 2023 года. В то же время фактически премия была удержана в июне 2023 года, что подтверждалось бухгалтерской архивной ведомостью.

Военнослужащий обратился в суд, указывая, что:

  • его незаконно лишили премии именно за июнь;
  • соответствующего приказа о лишении премии за этот месяц не существовало;
  • действия командования не соответствуют Инструкции №558.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что:

  • приказ о лишении премии был законным;
  • удержание премии в июне является лишь реализацией приказа, изданного в апреле;
  • факта двойного наказания не имеется.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с такими выводами и отменил решения предыдущих инстанций.

Ключевые выводы ВС:

1. Премия лишается только за конкретный месяц

Согласно пунктам 6 и 7 главы 14 раздела III Инструкции №558, военнослужащего можно лишить премии именно за тот месяц, в котором постановление суда о наложении административного взыскания поступило в орган Государственной пограничной службы.

2. Иной порядок является противоправным

Если премия удерживается за другой месяц без предусмотренных законом оснований, такие действия являются противоправными.

3. Отсутствие приказа — ключевой момент

Решение о лишении премии должно быть оформлено отдельным приказом. В данном деле:

  • приказ касался премии за апрель;
  • фактическое удержание произошло в июне;
  • приказа о лишении премии за июнь не существовало.

4. Значение имеет фактическое удержание средств

Предметом судебного контроля стало именно фактическое неначисление премии за июнь, а не формулировка приказа.

Окончательное решение

Верховный Суд:

  • удовлетворил кассационную жалобу военнослужащего;
  • отменил решения судов первой и апелляционной инстанций;
  • признал противоправными действия воинской части по лишению премии за июнь 2023 года;
  • обязал начислить и выплатить военнослужащему премию за этот месяц.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

