Лишение премии военнослужащего: позиция Верховного Суда по срокам
Верховный Суд признал противоправным лишение военнослужащего Государственной пограничной службы премии за июнь 2023 года и обязал воинскую часть выплатить эти средства.
ВС пришел к выводу, что премия может быть лишена только за тот месяц, в котором постановление суда о наложении административного взыскания поступило в орган, а не за любой другой период.
Обстоятельства дела №260/3683/24
Военнослужащий Государственной пограничной службы был привлечен к административной ответственности за совершение военного административного правонарушения.
Постановление суда о наложении штрафа поступило в пограничный отряд в апреле 2023 года.
На основании этого командир издал приказ о лишении премии в мае за апрель 2023 года. В то же время фактически премия была удержана в июне 2023 года, что подтверждалось бухгалтерской архивной ведомостью.
Военнослужащий обратился в суд, указывая, что:
- его незаконно лишили премии именно за июнь;
- соответствующего приказа о лишении премии за этот месяц не существовало;
- действия командования не соответствуют Инструкции №558.
Решения судов первой и апелляционной инстанций
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что:
- приказ о лишении премии был законным;
- удержание премии в июне является лишь реализацией приказа, изданного в апреле;
- факта двойного наказания не имеется.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд не согласился с такими выводами и отменил решения предыдущих инстанций.
Ключевые выводы ВС:
1. Премия лишается только за конкретный месяц
Согласно пунктам 6 и 7 главы 14 раздела III Инструкции №558, военнослужащего можно лишить премии именно за тот месяц, в котором постановление суда о наложении административного взыскания поступило в орган Государственной пограничной службы.
2. Иной порядок является противоправным
Если премия удерживается за другой месяц без предусмотренных законом оснований, такие действия являются противоправными.
3. Отсутствие приказа — ключевой момент
Решение о лишении премии должно быть оформлено отдельным приказом. В данном деле:
- приказ касался премии за апрель;
- фактическое удержание произошло в июне;
- приказа о лишении премии за июнь не существовало.
4. Значение имеет фактическое удержание средств
Предметом судебного контроля стало именно фактическое неначисление премии за июнь, а не формулировка приказа.
Окончательное решение
Верховный Суд:
- удовлетворил кассационную жалобу военнослужащего;
- отменил решения судов первой и апелляционной инстанций;
- признал противоправными действия воинской части по лишению премии за июнь 2023 года;
- обязал начислить и выплатить военнослужащему премию за этот месяц.
Постановление вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.