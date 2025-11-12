ЕСПЧ признал: полный запрет на курение в тюрьмах Эстонии нарушает права человека

Суд в Страсбурге пришел к выводу, что эстонский запрет на курение в тюрьмах нарушает право заключенных на частную жизнь и выходит за пределы необходимых ограничений.

Европейский суд по правам человека признал, что Эстония зашла слишком далеко, введя полный запрет на курение в тюрьмах. Суд пришел к выводу, что такая политика нарушает право заключенных на уважение частной жизни. Об этом сообщает Courthouse News.

Баланс между здоровьем и свободой

Эстонские власти приняли решение о полном запрете курения в 2017 году, аргументируя это заботой о здоровье, безопасности и предотвращением пожаров. С тех пор курить в тюрьмах было полностью запрещено — как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Однако ЕСПЧ отметил, что государство не обеспечило «справедливый баланс» между защитой здоровья и уважением личной автономии заключенных. Судьи подчеркнули: даже в местах лишения свободы человек должен сохранять определенный уровень контроля над собственным телом и повседневными привычками.

«С точки зрения заключенных, курение может быть не только вредной привычкой, но и способом снять напряжение и тревогу», — говорится в решении.

Иск четырех заключенных

Так, в суд обратились четверо заключенных, которые заявили, что резкий запрет курения вызвал у них сильный стресс и симптомы отказа от никотина. ЕСПЧ согласился, что полный запрет был чрезмерным, но отклонил аргументы о бесчеловечном обращении: последствия для здоровья, по оценке судей, не были настолько тяжелыми.

Решение приняли минимальным большинством

Постановление было принято минимальным перевесом — 4 голоса против 3. Суд признал, что полный запрет курения нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной жизни).

Эстонию обязали выплатить трем истцам по 1500 евро компенсации судебных расходов. Один из исков был отклонен.

Судьи разошлись во мнениях

Трое судей выразили отдельные мнения. Судьи Пеэтер Роосма и Уна Ни Райферти отметили, что Эстония действовала законно, постепенно вводя ограничения и предоставляя заключенным психологическую поддержку.

Судья Дариан Павли заявил, что это решение рискует «обесценить» концепцию основных прав, поскольку курение, по его мнению, — это лишь образ жизни, а не фундаментальная свобода.

В то же время судья Георгиос Сергидес согласился с основным выводом, но счел, что пострадавшие заслуживают большей компенсации.

Возможное обжалование

В МИД Эстонии заявили, что решение будет тщательно проанализировано, включая возможность его обжалования в Большой палате ЕСПЧ.

Решение станет окончательным через три месяца, если стороны не подадут апелляцию.

