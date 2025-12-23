Повышение зарплат учителям: МОН вынесет на обсуждение четыре модели оплаты труда

МОН подготовило четыре модели повышения зарплат учителей.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева сообщила, что Министерство образования и науки разработало четыре модели оплаты труда педагогов, которые планируют вынести на обсуждение с заинтересованными сторонами. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Кузьмичевой, каждая из моделей предусматривает разные подходы к формированию заработной платы учителей. Первая модель основывается на увеличении педагогической нагрузки. Вторая, наоборот, не предусматривает ее повышения. Третья модель ориентирована на пропорциональное повышение зарплат для разных категорий учителей.

Четвертая модель, по словам заместителя министра, предусматривает непропорциональный рост оплаты труда с акцентом на молодых педагогов. Такой подход, по ее словам, должен стимулировать вход в профессию, поскольку уровень оплаты труда молодого учителя в настоящее время находится ниже любых приемлемых стандартов.

Кузьмичева отметила, что по каждой из четырех моделей уже подготовлены расчеты с учетом ситуации во всех регионах Украины.

Она также сообщила, что в течение ближайших месяцев, начиная с января, Министерство образования и науки планирует начать профессиональные диалоги по предложенным моделям. По результатам обсуждений будет выбрана модель, которую возьмут за основу для внедрения с 1 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.