Підвищення зарплат учителям: МОН винесе на обговорення чотири моделі оплати праці

17:38, 23 грудня 2025
МОН підготувало чотири моделі підвищення зарплат учителів.
Фото: depositphotos
Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що Міністерство освіти і науки розробило чотири моделі оплати праці педагогів, які планують винести на обговорення із зацікавленими сторонами. Про це вона заявила під час пресконференції в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Кузьмичової, кожна з моделей передбачає різні підходи до формування заробітної плати вчителів. Перша модель ґрунтується на збільшенні педагогічного навантаження. Друга, навпаки, не передбачає його підвищення. Третя модель орієнтована на пропорційне підвищення зарплат для різних категорій учителів.

Четверта модель, за словами заступниці міністра, передбачає непропорційне зростання оплати праці з акцентом на молодих педагогів. Такий підхід, за її словами, має стимулювати вхід у професію, адже рівень оплати праці молодого вчителя нині перебуває нижче будь-яких прийнятних стандартів.

Кузьмичова зазначила, що під кожну з чотирьох моделей уже підготовлені розрахунки з урахуванням ситуації в усіх регіонах України.

Вона також повідомила, що впродовж найближчих місяців, починаючи із січня, Міністерство освіти і науки планує розпочати фахові діалоги щодо запропонованих моделей. За результатами обговорень буде обрано модель, яку візьмуть за основу для впровадження з 1 вересня.

