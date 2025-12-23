ЦИК возобновила работу реестра избирателей: Арахамия сообщил о первых шагах к возможным выборам

Впервые с начала полномасштабной войны возобновлена работа Государственного реестра избирателей, что является ключевым условием для проведения любых выборов.

Глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о первых шагах по подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения.

По его словам, впервые с начала полномасштабного вторжения постановлением Центральной избирательной комиссии была возобновлена работа Государственного реестра избирателей.

Это решение открывает возможность для возобновления взаимодействия ЦИК с гражданами и органами государственной власти по вопросам ведения реестра, а также создает предпосылки для его актуализации.

Арахамия подчеркнул, что обновление Государственного реестра избирателей является одним из базовых условий проведения любых выборов.

«Обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов. Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно», — указал он.

Ранее Арахамия заявлял, что в Верховной раде создают рабочую группу по вопросам проведения выборов Президента во время военного положения.

