  1. В Украине

ЦИК возобновила работу реестра избирателей: Арахамия сообщил о первых шагах к возможным выборам

17:41, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Впервые с начала полномасштабной войны возобновлена работа Государственного реестра избирателей, что является ключевым условием для проведения любых выборов.
ЦИК возобновила работу реестра избирателей: Арахамия сообщил о первых шагах к возможным выборам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о первых шагах по подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения.

По его словам, впервые с начала полномасштабного вторжения постановлением Центральной избирательной комиссии была возобновлена работа Государственного реестра избирателей.

Это решение открывает возможность для возобновления взаимодействия ЦИК с гражданами и органами государственной власти по вопросам ведения реестра, а также создает предпосылки для его актуализации.

Арахамия подчеркнул, что обновление Государственного реестра избирателей является одним из базовых условий проведения любых выборов.

«Обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов. Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно», — указал он.

Ранее Арахамия заявлял, что в Верховной раде создают рабочую группу по вопросам проведения выборов Президента во время военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы ЦИК местные выборы Давид Арахамия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]