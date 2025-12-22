У Раді створюють робочу групу щодо проведення виборів Президента під час воєнного стану – Арахамія

У Верховній Раді обговорять можливість проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді створюють робочу групу для опрацювання питання можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Про це повідомив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, відповідно до попередньої домовленості, у парламенті формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Обговорення відбуватиметься на базі профільного Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До роботи планують залучити представників усіх депутатських фракцій і груп, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, які спеціалізуються на виборчому процесі.

Дату і час першого засідання робочої групи пообіцяли повідомити додатково. На заходи також планують запросити представників засобів масової інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.