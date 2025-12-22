  1. В Україні

У Раді створюють робочу групу щодо проведення виборів Президента під час воєнного стану – Арахамія

12:51, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Верховній Раді обговорять можливість проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.
У Раді створюють робочу групу щодо проведення виборів Президента під час воєнного стану – Арахамія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді створюють робочу групу для опрацювання питання можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Про це повідомив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, відповідно до попередньої домовленості, у парламенті формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Обговорення відбуватиметься на базі профільного Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До роботи планують залучити представників усіх депутатських фракцій і груп, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, які спеціалізуються на виборчому процесі.

Дату і час першого засідання робочої групи пообіцяли повідомити додатково. На заходи також планують запросити представників засобів масової інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України президент вибори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]