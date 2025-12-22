  1. В Украине

В Раде создают рабочую группу по проведению выборов Президента во время военного положения – Арахамия

12:51, 22 декабря 2025
В Верховной Раде обсудят возможность проведения президентских выборов в условиях военного положения.
В Раде создают рабочую группу по проведению выборов Президента во время военного положения – Арахамия
В Верховной Раде создают рабочую группу для проработки вопроса возможных выборов Президента Украины во время военного положения.

Об этом сообщил глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, в соответствии с предварительной договоренностью, в парламенте формируется рабочая группа для оперативной проработки вопроса проведения возможных выборов Президента Украины в условиях военного положения.

Обсуждение будет проходить на базе профильного Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. К работе планируют привлечь представителей всех депутатских фракций и групп, Центральной избирательной комиссии, а также общественных организаций, которые специализируются на избирательном процессе.

Дату и время первого заседания рабочей группы пообещали сообщить дополнительно. На мероприятия также планируют пригласить представителей средств массовой информации.

