  1. В Україні

ЦВК відновила роботу реєстру виборців: Арахамія повідомив про перші кроки до можливих виборів

17:41, 23 грудня 2025
Вперше з початку повномасштабної війни поновлено роботу Держреєстру виборців, що є ключовою умовою для проведення будь-яких виборів.
Голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про перші кроки з підготовки до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

За його словами, вперше від початку повномасштабного вторгнення постановою Центральна виборча комісія було відновлено роботу Державного реєстру виборців.

Це рішення відкриває можливість для поновлення взаємодії ЦВК з громадянами та органами державної влади щодо ведення реєстру, а також створює передумови для його актуалізації.

Арахамія наголосив, що оновлення Державного реєстру виборців є однією з базових умов проведення будь-яких виборів.

«Оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо», — вказав він.

Раніше Арахамія заявляв, що у Верховній Раді створюють робочу групу щодо проведення виборів Президента під час воєнного стану.

вибори ЦВК місцеві вибори Давид Арахамія

