  1. В Україні

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців — всі сервіси знову доступні

19:08, 23 грудня 2025
Відновлено «Особистий кабінет виборця» та облік звернень громадян.
Центральна виборча комісія ухвалила рішення про повне відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців». Відповідну постанову було прийнято на засіданні Комісії.

Йдеться про відновлення роботи підсистеми взаємодії з виборцями, що фактично завершує процес повернення системи до повноцінного режиму.

Функціонування Реєстру було призупинене 24 лютого 2022 року після запровадження воєнного стану — з міркувань захисту бази даних, персональної інформації громадян та кібербезпеки.

Упродовж 2022–2025 років Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру реалізувала комплекс організаційних і технологічних заходів, спрямованих на відновлення стабільної та безпечної роботи системи.

Відтепер знову забезпечено:

  • облік і контроль за розглядом передбачених Законом України «Про Державний реєстр виборців» заяв і запитів виборців до органів ведення Реєстру;
  • формування і облік інформації, що надається виборцям з ДРВ;
  • функціонування публічного електронного сервісу «Особистий кабінет виборця»;
  • облік звернень органів ведення Державного реєстру виборців до виборців.

«Відновлення повноцінного функціонування сервісів Державного реєстру виборців – результат системної й клопіткої роботи Комісії, яка реалізовувалася в кілька етапів, щодо посилення кібербезпеки та захисту персональних даних, стабільності функціонування електронних систем Комісії в умовах воєнного стану. ЦВК працює, аби максимально захистити дані виборців та водночас забезпечити відкритість і доступність публічних інформаційних ресурсів», – пояснив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

