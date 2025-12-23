ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців — всі сервіси знову доступні

Відновлено «Особистий кабінет виборця» та облік звернень громадян.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про повне відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців». Відповідну постанову було прийнято на засіданні Комісії.

Йдеться про відновлення роботи підсистеми взаємодії з виборцями, що фактично завершує процес повернення системи до повноцінного режиму.

Функціонування Реєстру було призупинене 24 лютого 2022 року після запровадження воєнного стану — з міркувань захисту бази даних, персональної інформації громадян та кібербезпеки.

Упродовж 2022–2025 років Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру реалізувала комплекс організаційних і технологічних заходів, спрямованих на відновлення стабільної та безпечної роботи системи.

Відтепер знову забезпечено:

облік і контроль за розглядом передбачених Законом України «Про Державний реєстр виборців» заяв і запитів виборців до органів ведення Реєстру;

формування і облік інформації, що надається виборцям з ДРВ;

функціонування публічного електронного сервісу «Особистий кабінет виборця»;

облік звернень органів ведення Державного реєстру виборців до виборців.

«Відновлення повноцінного функціонування сервісів Державного реєстру виборців – результат системної й клопіткої роботи Комісії, яка реалізовувалася в кілька етапів, щодо посилення кібербезпеки та захисту персональних даних, стабільності функціонування електронних систем Комісії в умовах воєнного стану. ЦВК працює, аби максимально захистити дані виборців та водночас забезпечити відкритість і доступність публічних інформаційних ресурсів», – пояснив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.