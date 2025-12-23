  1. В Украине

ЦИК восстановила работу Государственного реестра избирателей — все сервисы снова доступны

19:08, 23 декабря 2025
Восстановлены «Личный кабинет избирателя» и учет обращений граждан.
Центральная избирательная комиссия приняла решение о полном восстановлении функционирования автоматизированной информационно-коммуникационной системы «Государственный реестр избирателей». Соответствующее постановление было принято на заседании Комиссии.

Речь идет о восстановлении работы подсистемы взаимодействия с избирателями, что фактически завершает процесс возвращения системы к полноценному режиму.

Функционирование Реестра было временно приостановлено 24 февраля 2022 года после введения военного положения — из соображений защиты базы данных, персональной информации граждан и кибербезопасности.

В течение 2022–2025 годов Центральная избирательная комиссия как распорядитель Реестра реализовала комплекс организационных и технологических мероприятий, направленных на восстановление стабильной и безопасной работы системы.

В настоящее время вновь обеспечено:

  • учет и контроль за рассмотрением предусмотренных Законом Украины «О Государственном реестре избирателей» заявлений и запросов избирателей в органы ведения Реестра;
  • формирование и учет информации, предоставляемой избирателям из ГРВ;
  • функционирование публичного электронного сервиса «Личный кабинет избирателя»;
  • учет обращений органов ведения Государственного реестра избирателей к избирателям.

«Восстановление полноценного функционирования сервисов Государственного реестра избирателей — результат системной и кропотливой работы Комиссии, которая реализовывалась в несколько этапов, по усилению кибербезопасности и защите персональных данных, стабильности функционирования электронных систем Комиссии в условиях военного положения. ЦИК работает, чтобы максимально защитить данные избирателей и одновременно обеспечить открытость и доступность публичных информационных ресурсов», — пояснил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.

выборы ЦИК избирательная кампания местные выборы

