Суперечка сусідів через котячі екскременти в саду дійшла до суду — що вирішив суддя

Суд зобов’язав раду графства Керфіллі переглянути скаргу мешканця щодо сусідських котів.

У Великій Британії суперечка через котячі екскременти в саду приватного будинку дійшла до Високого суду. Власник будинку Річард Вільямсон із містечка Бедвас поскаржився до ради графства Керфіллі на сусідських котів, які, за його словами, регулярно справляють природні потреби на його подвір’ї, пише BBC.

Чоловік зазначав, що хоча коти мають право вільно пересуватися, вони «не мають права створювати шкоду або становити ризик для довкілля та здоров’я». Особливе занепокоєння, як вказано в судових документах, у нього викликали потенційні ризики для здоров’я новонародженої дитини, «яка невдовзі гратиметься в нашому саду».

Місцева влада провела перевірку, однак дійшла висновку, що коти не підпадають під ті самі правила вигулу, що й собаки або сільськогосподарські тварини. Представники ради також відвідали власника котів і переконалися, що тварини мають доступ до лотків. Водночас суддя Високого суду зобов’язав раду повторно розглянути скаргу, вказавши, що орган влади не врахував ключове питання — чи можна вважати таке забруднення «порушенням громадського порядку, передбаченим законом»

У своєму рішенні суддя Джарман зазначив, що суть спору полягає не в умовах утримання котів або їхньому праві на вільне пересування, а в тому, чи становлять екскременти загрозу для здоров’я відповідно до Закону про охорону довкілля 1990 року.

З матеріалів справи випливає, що Річард Вільямсон надіслав скаргу до ради у жовтні 2024 року, зазначивши, що намагався владнати проблему із сусідом самостійно.

«Я щодня прокидаюся з тривогою, думаючи, чи не з’явилися знову котячі випорожнення, які мені доведеться прибирати», — написав він.

«Як батько новонародженої дитини, я особливо стурбований ризиками для здоров’я, пов’язаними з котячими фекаліями», — додав заявник.

У раді Керфіллі повідомили, що наразі вивчають судове рішення і згодом ухвалять подальші відповідні дії. При цьому суддя наголосив, що його рішення не визначає наперед результат повторного розгляду скарги.

