  1. В мире

Спор соседей из-за кошачьих экскрементов в саду дошел до суда — что решил судья

19:26, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд обязал совет графства Керфилли пересмотреть жалобу жителя на соседских кошек.
Спор соседей из-за кошачьих экскрементов в саду дошел до суда — что решил судья
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании спор из-за кошачьих экскрементов в саду частного дома дошел до Высокого суда. Владелец дома Ричард Уильямсон из городка Бедвас пожаловался в совет графства Керфилли на соседских кошек, которые, по его словам, регулярно справляют естественные нужды на его участке, пишет BBC.

Мужчина отмечал, что хотя кошки имеют право свободно передвигаться, они «не имеют права причинять вред или создавать риск для окружающей среды и здоровья». Особую обеспокоенность, как указано в судебных документах, у него вызывали потенциальные риски для здоровья новорожденного ребенка, «который вскоре будет играть в нашем саду».

Местные власти провели проверку, однако пришли к выводу, что кошки не подпадают под те же правила выгула, что и собаки или сельскохозяйственные животные. Представители совета также посетили владельца кошек и убедились, что у животных есть доступ к лоткам. В то же время судья Высокого суда обязал совет повторно рассмотреть жалобу, указав, что орган власти не учел ключевой вопрос — можно ли считать такое загрязнение «нарушением общественного порядка, предусмотренным законом».

В своем решении судья Джарман отметил, что суть спора заключается не в условиях содержания кошек или их праве на свободное передвижение, а в том, представляют ли экскременты угрозу для здоровья в соответствии с Законом об охране окружающей среды 1990 года.

Из материалов дела следует, что Ричард Уильямсон направил жалобу в совет в октябре 2024 года, указав, что пытался урегулировать проблему с соседом самостоятельно.

«Я каждый день просыпаюсь с тревогой, думая, не появились ли снова кошачьи испражнения, которые мне придется убирать», — написал он.

«Как отец новорожденного ребенка, я особенно обеспокоен рисками для здоровья, связанными с кошачьими фекалиями», — добавил заявитель.

В совете Керфилли сообщили, что в настоящее время изучают судебное решение и впоследствии примут дальнейшие соответствующие меры. При этом судья подчеркнул, что его решение не предопределяет исход повторного рассмотрения жалобы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]