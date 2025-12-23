Спор соседей из-за кошачьих экскрементов в саду дошел до суда — что решил судья

Суд обязал совет графства Керфилли пересмотреть жалобу жителя на соседских кошек.

В Великобритании спор из-за кошачьих экскрементов в саду частного дома дошел до Высокого суда. Владелец дома Ричард Уильямсон из городка Бедвас пожаловался в совет графства Керфилли на соседских кошек, которые, по его словам, регулярно справляют естественные нужды на его участке, пишет BBC.

Мужчина отмечал, что хотя кошки имеют право свободно передвигаться, они «не имеют права причинять вред или создавать риск для окружающей среды и здоровья». Особую обеспокоенность, как указано в судебных документах, у него вызывали потенциальные риски для здоровья новорожденного ребенка, «который вскоре будет играть в нашем саду».

Местные власти провели проверку, однако пришли к выводу, что кошки не подпадают под те же правила выгула, что и собаки или сельскохозяйственные животные. Представители совета также посетили владельца кошек и убедились, что у животных есть доступ к лоткам. В то же время судья Высокого суда обязал совет повторно рассмотреть жалобу, указав, что орган власти не учел ключевой вопрос — можно ли считать такое загрязнение «нарушением общественного порядка, предусмотренным законом».

В своем решении судья Джарман отметил, что суть спора заключается не в условиях содержания кошек или их праве на свободное передвижение, а в том, представляют ли экскременты угрозу для здоровья в соответствии с Законом об охране окружающей среды 1990 года.

Из материалов дела следует, что Ричард Уильямсон направил жалобу в совет в октябре 2024 года, указав, что пытался урегулировать проблему с соседом самостоятельно.

«Я каждый день просыпаюсь с тревогой, думая, не появились ли снова кошачьи испражнения, которые мне придется убирать», — написал он.

«Как отец новорожденного ребенка, я особенно обеспокоен рисками для здоровья, связанными с кошачьими фекалиями», — добавил заявитель.

В совете Керфилли сообщили, что в настоящее время изучают судебное решение и впоследствии примут дальнейшие соответствующие меры. При этом судья подчеркнул, что его решение не предопределяет исход повторного рассмотрения жалобы.

