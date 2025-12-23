Водіям на замітку: як працюватимуть сервісні центри МВС 25 грудня та 1 січня

Сервісні центри МВС працюють у штатному режимі, святкових вихідних немає, а 25 грудня і 1 січня — повноцінні робочі дні.

У період Різдва та Нового року сервісні центри МВС продовжують роботу у звичному режимі. Це означає, що українці можуть без перешкод отримати адміністративні послуги навіть у дні, які традиційно вважаються святковими.

Через дію воєнного стану додаткові вихідні не застосовуються, тому 25 грудня та 1 січня є робочими днями. Відповідна інформація актуальна для всіх підрозділів системи сервісних центрів МВС по всій країні.

Графік роботи сервісних центрів МВС

Територіальні сервісні центри МВС:

• вівторок – п’ятниця: з 8:00 до 17:00

• субота: з 8:00 до 15:45

• неділя, понеділок — вихідні

Головний та регіональні сервісні центри МВС:

• понеділок – четвер: з 9:00 до 18:00

• п’ятниця: з 9:00 до 16:45

• субота, неділя — вихідні

Як уникнути черг і зекономити час

У МВС радять планувати візит заздалегідь. Запис на отримання послуг доступний через електронну систему е-запису на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС, а також через термінали самообслуговування безпосередньо у приміщеннях сервісних центрів.

