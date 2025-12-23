  1. В Украине

Водителям на заметку: как будут работать сервисные центры МВД 25 декабря и 1 января

18:14, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сервисные центры МВД работают в штатном режиме, праздничных выходных нет, а 25 декабря и 1 января — полноценные рабочие дни.
Водителям на заметку: как будут работать сервисные центры МВД 25 декабря и 1 января
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В период Рождества и Нового года сервисные центры МВД продолжают работу в обычном режиме. Это означает, что украинцы могут без препятствий получать административные услуги даже в дни, которые традиционно считаются праздничными.

В связи с действием военного положения дополнительные выходные дни не применяются, поэтому 25 декабря и 1 января являются рабочими днями. Соответствующая информация актуальна для всех подразделений системы сервисных центров МВД по всей стране.

График работы сервисных центров МВД

Территориальные сервисные центры МВД:

• вторник – пятница: с 8:00 до 17:00

• суббота: с 8:00 до 15:45

• воскресенье, понедельник — выходные

Главный и региональные сервисные центры МВД:

• понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00

• пятница: с 9:00 до 16:45

• суббота, воскресенье — выходные

Как избежать очередей и сэкономить время

В МВД советуют планировать визит заранее. Запись на получение услуг доступна через электронную систему е-записи на официальном сайте Главного сервисного центра МВД, а также через терминалы самообслуживания непосредственно в помещениях сервисных центров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

сервисный центр МВД Новый год Рождество

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]