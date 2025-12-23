Водителям на заметку: как будут работать сервисные центры МВД 25 декабря и 1 января

Сервисные центры МВД работают в штатном режиме, праздничных выходных нет, а 25 декабря и 1 января — полноценные рабочие дни.

В период Рождества и Нового года сервисные центры МВД продолжают работу в обычном режиме. Это означает, что украинцы могут без препятствий получать административные услуги даже в дни, которые традиционно считаются праздничными.

В связи с действием военного положения дополнительные выходные дни не применяются, поэтому 25 декабря и 1 января являются рабочими днями. Соответствующая информация актуальна для всех подразделений системы сервисных центров МВД по всей стране.

График работы сервисных центров МВД

Территориальные сервисные центры МВД:

• вторник – пятница: с 8:00 до 17:00

• суббота: с 8:00 до 15:45

• воскресенье, понедельник — выходные

Главный и региональные сервисные центры МВД:

• понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00

• пятница: с 9:00 до 16:45

• суббота, воскресенье — выходные

Как избежать очередей и сэкономить время

В МВД советуют планировать визит заранее. Запись на получение услуг доступна через электронную систему е-записи на официальном сайте Главного сервисного центра МВД, а также через терминалы самообслуживания непосредственно в помещениях сервисных центров.

