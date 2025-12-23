  1. В Україні

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід спільнику Анни Скороход у справі про хабар $250 тисяч

19:10, 23 грудня 2025
Підозрюваний залишиться під вартою з альтернативою застави у 4,5 млн грн.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для «спільника» народної депутатки Анни Скороход, яку НАБУ та САП викрили на вимаганні в підприємця $250 тисяч хабаря за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО.

САП вказує, що Апеляція підтримала позицію прокурора та залишила без змін рішення, яким до спільника народної обраниці застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Як відомо, 7 грудня слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

