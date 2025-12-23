Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід спільнику Анни Скороход у справі про хабар $250 тисяч

Підозрюваний залишиться під вартою з альтернативою застави у 4,5 млн грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для «спільника» народної депутатки Анни Скороход, яку НАБУ та САП викрили на вимаганні в підприємця $250 тисяч хабаря за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО.

САП вказує, що Апеляція підтримала позицію прокурора та залишила без змін рішення, яким до спільника народної обраниці застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Як відомо, 7 грудня слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

