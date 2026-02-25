«Гладіаторські бої» у чатах будинків: чому співвласники постійно конфліктують і як держава це врегулює

Суперечки за фарбу, ліфти й камери: держава готує закон, який має навести лад в управлінні багатоквартирними будинками.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що конфлікти у чатах багатоквартирних будинків — це не лише питання темпераменту сусідів, а наслідок системної проблеми в управлінні житлом.

«Якщо ваш чат багатоквартирного будинку у Viber о другій годині ночі нагадує суміш гладіаторських боїв та шекспірівської трагедії через колір фарби у під’їзді чи встановлення відеокамер, вітаю, ви в епіцентрі справжньої демократії. Чесно кажучи, у моєму будинковому чаті дискусії на тему «бути чи не бути» генератору для ліфта тривали довше і складніше, ніж окремі дискусії в парламенті», - зазначила вона.

За словами Олени Шуляк, нинішня модель управління житловим фондом часто тримається на ентузіазмі кількох активних людей, а не на чітко вибудуваній архітектурі відповідальності. У результаті питання встановлення генератора, фарбування під’їзду чи монтажу камер відеоспостереження перетворюються на затяжні конфлікти.

Вона наголосила, що майже 90% житлового фонду України збудовано до 1990-х років, а середній вік будинків перевищує 50 років. Капітальні модернізації здійснювалися фрагментарно. Повномасштабна війна лише загострила вже наявні проблеми — енергетична вразливість, фінансова неспроможність співвласників, слабка професіоналізація управління, відсутність повної цифрової картини по житловому фонду країни.

Ці питання стали предметом дискусії під час конференції «Управління житловим фондом та захист постраждалого від війни населення: виклики і рішення в межах реформи житлової політики». Захід організувало Міністерство розвитку громад та територій України спільно з профільним парламентським комітетом.

У центрі обговорення — ініціатива нового закону про управління житловим фондом. Документ має сформувати сучасну законодавчу рамку для управління багатоквартирними будинками, визначити підходи до організації співвласників, підвищити прозорість процесів і забезпечити системність прийняття рішень.

Олена Шуляк підкреслила, що законодавчі зміни давно назріли, однак документ потребує широкого фахового обговорення, оскільки стосується кожного власника житла.

Зауважимо, що новий закон про управління житлом передбачає, що для кожного будинку — окрема юрособа. Що відомо – за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.