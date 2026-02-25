«Гладиаторские бои» в чатах домов: почему совладельцы постоянно конфликтуют и как государство это урегулирует

Споры за краску, лифты и камеры: государство готовит закон, который должен навести порядок в управлении многоквартирными домами.

Глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что конфликты в чатах многоквартирных домов — это не только вопрос темперамента соседей, а следствие системной проблемы в управлении жильем.

«Если ваш чат многоквартирного дома в Viber в два часа ночи напоминает смесь гладиаторских боев и шекспировской трагедии из-за цвета краски в подъезде или установки видеокамер, поздравляю, вы в эпицентре настоящей демократии. Честно говоря, в моем домовом чате дискуссии на тему “быть или не быть” генератору для лифта длились дольше и сложнее, чем отдельные дискуссии в парламенте», — отметила она.

По словам Елены Шуляк, нынешняя модель управления жилищным фондом часто держится на энтузиазме нескольких активных людей, а не на четко выстроенной архитектуре ответственности. В результате вопросы установки генератора, покраски подъезда или монтажа камер видеонаблюдения превращаются в затяжные конфликты.

Она подчеркнула, что почти 90% жилищного фонда Украины построено до 1990-х годов, а средний возраст домов превышает 50 лет. Капитальные модернизации осуществлялись фрагментарно. Полномасштабная война лишь обострила уже существующие проблемы — энергетическую уязвимость, финансовую несостоятельность совладельцев, слабую профессионализацию управления, отсутствие полной цифровой картины по жилищному фонду страны.

Эти вопросы стали предметом обсуждения на конференции «Управление жилищным фондом и защита пострадавшего от войны населения: вызовы и решения в рамках реформы жилищной политики». Мероприятие организовало Министерство развития громад и территорий Украины совместно с профильным парламентским комитетом.

В центре обсуждения — инициатива нового закона об управлении жилищным фондом. Документ должен сформировать современную законодательную рамку для управления многоквартирными домами, определить подходы к организации совладельцев, повысить прозрачность процессов и обеспечить системность принятия решений.

Елена Шуляк подчеркнула, что законодательные изменения давно назрели, однако документ требует широкого профессионального обсуждения, поскольку касается каждого собственника жилья.

