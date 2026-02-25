Посадовець навчального центру ЗСУ, який за $2 тисячі допомагав військовим тікати за кордон, постане перед судом

За даними ДБР, він оформлював виїзд мобілізованих під виглядом міжнародних навчань і надавав інструкції, як не повертатися до України.

Державне бюро розслідувань викрило посадовця одного з навчальних центрів ЗСУ, який допомагав військовослужбовцям незаконно виїжджати за кордон під виглядом навчань. Обвинувальний акт скеровано до суду.

ДБР вказує, що йдеться про начальника штабу — заступника командира навчального батальйону одного з навчальних центрів підготовки військовослужбовців для ЗСУ.

За даними слідства, майор допомагав мобілізованим військовослужбовцям, які проходили підготовку у його центрі, виїжджати за межі України під приводом участі у навчаннях у країнах ЄС та не повертатися до місця служби.

В одному із задокументованих епізодів він забезпечив включення військовослужбовця до списків осіб, які направлялися за кордон у межах міжнародного військового співробітництва. Одночасно посадовець надав йому детальні поради щодо подальших дій після перетину кордону, аби уникнути повернення до України.

15 березня 2025 року після виїзду за кордон військовослужбовець на службу не повернувся.

Крім того, слідством встановлено ще низку епізодів. Майор надавав іншим військовослужбовцям консультації щодо способів незаконного перетину кордону, правил поведінки під час проходження прикордонного контролю та заходів конспірації.

За такі «послуги» він отримував 2 тисячі доларів.

Фігурант обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України), а також у пособництві в нез’явленні на службу з відрядження з метою ухилення від військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Окремо встановлено, що посадовець використав підроблені медичні документи для оформлення своєї відсутності на службі, видаючи їх за підтвердження лікування у медичному закладі. Його дії також кваліфіковано за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

