Должностное лицо учебного центра ВСУ, которое за $2 тысячи помогало военного бежать за границу, предстанет перед судом

По данным ГБР, он оформлял выезд мобилизованных под видом международных учений и предоставлял инструкции, как не возвращаться в Украину.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований разоблачило должностное лицо одного из учебных центров ВСУ, который помогал военнослужащим незаконно выезжать за границу под видом учений. Обвинительный акт направлен в суд.

ГБР указывает, что речь идет о начальнике штаба — заместителе командира учебного батальона одного из учебных центров подготовки военнослужащих для ВСУ.

По данным следствия, майор помогал мобилизованным военнослужащим, которые проходили подготовку в его центре, выезжать за пределы Украины под предлогом участия в учениях в странах ЕС и не возвращаться к месту службы.

В одном из задокументированных эпизодов он обеспечил включение военнослужащего в списки лиц, направлявшихся за границу в рамках международного военного сотрудничества. Одновременно должностное лицо предоставило ему детальные советы относительно дальнейших действий после пересечения границы, чтобы избежать возвращения в Украину.

15 марта 2025 года после выезда за границу военнослужащий на службу не вернулся.

Кроме того, следствием установлено еще ряд эпизодов. Майор предоставлял другим военнослужащим консультации относительно способов незаконного пересечения границы, правил поведения во время прохождения пограничного контроля и мер конспирации.

За такие «услуги» он получал 2 тысячи долларов.

Фигурант обвиняется в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины), а также в пособничестве в неявке на службу из командировки с целью уклонения от военной службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Отдельно установлено, что должностное лицо использовало поддельные медицинские документы для оформления своего отсутствия на службе, выдавая их за подтверждение лечения в медицинском учреждении. Его действия также квалифицированы по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы путем подделки документов в условиях военного положения.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.