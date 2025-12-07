ВАКС обрав запобіжний захід спільнику Анни Скороход — арешт із заставою понад 4,5 млн грн

Фігуранта справи про вимагання $250 тисяч за вплив на санкції РНБО взяли під варту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід спільнику депутатки Анни Скороход, яку НАБУ та САП викрили на вимаганні в підприємця $250 тисяч хабаря за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Про це інформує САП.

Так, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

– прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

– не відлучатися за міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;

– повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

– утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– носити електронний засіб контролю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.