ВАКС избрал меру пресечения сообщнику Анны Скороход — арест с залогом более 4,5 млн грн

15:59, 7 декабря 2025
Фигуранта дела о вымогательстве $250 тысяч за влияние на санкции СНБО взяли под стражу.
ВАКС избрал меру пресечения сообщнику Анны Скороход — арест с залогом более 4,5 млн грн
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения сообщнику депутатки Анны Скороход, которую НАБУ и САП разоблачили в вымогательстве у предпринимателя $250 тысяч взятки за решение вопроса относительно применения санкций СНБО. Об этом информирует САП.

Так, следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к одному из участников группы лиц, которых совместно с народным депутатом разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкурентке.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены такие процессуальные обязанности:

– прибывать к детективам, прокурорам, следственному судье, в суд по каждому их требованию и вызову;

– не отлучаться из города Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда;

– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и работы;

– воздержаться от общения с лицами, указанными в решении суда;

– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

– носить электронное средство контроля.

