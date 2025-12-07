ВАКС избрал меру пресечения сообщнику Анны Скороход — арест с залогом более 4,5 млн грн
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения сообщнику депутатки Анны Скороход, которую НАБУ и САП разоблачили в вымогательстве у предпринимателя $250 тысяч взятки за решение вопроса относительно применения санкций СНБО. Об этом информирует САП.
Так, следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к одному из участников группы лиц, которых совместно с народным депутатом разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкурентке.
В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены такие процессуальные обязанности:
– прибывать к детективам, прокурорам, следственному судье, в суд по каждому их требованию и вызову;
– не отлучаться из города Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда;
– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и работы;
– воздержаться от общения с лицами, указанными в решении суда;
– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
– носить электронное средство контроля.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.