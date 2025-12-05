НАБУ та СБУ викрили схему «санкцій за $250 тисяч»: Анні Скороход повідомлено про підозру

У НАБУ розкрили деталі обшуків у народної депутатки Анни Скороход – що відомо.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка Анна Скороход.

За інформацією правоохоронців, зловмисники пропонували за 250 тисяч доларів США від представника одного з товариств «організувати» накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Після передачі першої частини у сумі 125 тисяч доларів «клієнта» запевнили, що гроші буде передано посадовцям РНБО. Щоб гарантувати отримання всієї суми, спільники змусили представника компанії написати розписку про нібито отриману позику.

Однак, як встановило слідство, жодних посадовців РНБО або інших органів влади зловмисники не знайшли — гроші нікому не передавали, бо не мали реальної можливості виконати обіцяне.

Народній депутатці, її помічнику та ще одному спільнику оголошено про підозру.

