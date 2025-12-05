  1. В Україні

НАБУ та СБУ викрили схему «санкцій за $250 тисяч»: Анні Скороход повідомлено про підозру

16:04, 5 грудня 2025
У НАБУ розкрили деталі обшуків у народної депутатки Анни Скороход – що відомо.
НАБУ та СБУ викрили схему «санкцій за $250 тисяч»: Анні Скороход повідомлено про підозру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка Анна Скороход.

За інформацією правоохоронців, зловмисники пропонували за 250 тисяч доларів США від представника одного з товариств «організувати» накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Після передачі першої частини у сумі 125 тисяч доларів «клієнта» запевнили, що гроші буде передано посадовцям РНБО. Щоб гарантувати отримання всієї суми, спільники змусили представника компанії написати розписку про нібито отриману позику.

Однак, як встановило слідство, жодних посадовців РНБО або інших органів влади зловмисники не знайшли — гроші нікому не передавали, бо не мали реальної можливості виконати обіцяне.

Народній депутатці, її помічнику та ще одному спільнику оголошено про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

НАБУ СБУ гроші санкції підозрюваний РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]