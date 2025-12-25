Розворот обернувся штрафом — у Києві покарали водія Toyota, відео

Патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Toyota, який порушив вимогу дорожнього знаку 3.24 «Розворот заборонено».

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожнього знаку) КУпАП.

У поліції нагадали, дорожній знак 3.24 забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється. Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

