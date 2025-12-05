  1. В Украине

НАБУ и СБУ разоблачили схему «санкций за $250 тысяч»: Анне Скороход сообщено о подозрении

16:04, 5 декабря 2025
В НАБУ раскрыли детали обысков у народного депутата Анны Скороход – что известно.
НАБУ и СБУ разоблачили схему «санкций за $250 тысяч»: Анне Скороход сообщено о подозрении
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавляла народный депутат Анна Скороход.

По информации правоохранителей, злоумышленники предлагали за 250 тысяч долларов США от представителя одного из обществ «организовать» наложение санкций СНБО на компанию-конкурента.

После передачи первой части суммы — 125 тысяч долларов — «клиента» уверили, что деньги будут переданы должностным лицам СНБО. Чтобы гарантировать получение всей суммы, сообщники заставили представителя компании написать расписку о якобы полученном займе.

Однако, как установило следствие, никаких чиновников СНБО или других органов власти злоумышленники так и не нашли — деньги никому не передавали, поскольку не имели реальной возможности выполнить обещанное.

Народному депутату, её помощнику и ещё одному сообщнику объявлено о подозрении.

НАБУ СБУ деньги санкции подозреваемый СНБО

