Рада прийняла закон, який запускає другий етап реформи меліорації: що зміниться для агросектору

Парламент відкрив шлях до інвестицій у відновлення зрошення.

Верховна Рада прийняла закон щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності.

Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності» (№7577), який парламент прийняв у другому читанні та в цілому.

Документ фактично є другим етапом реформи меліорації в Україні.

Основне завдання закону — створення в Україні сучасної збалансованої моделі функціонування операторів меліоративних систем як суб’єктів некомерційної діяльності з сучасними інструментами корпоративного управління та фінансової спроможності, а також чітке розмежування функцій: управління водними ресурсами та експлуатація інфраструктури.

Реалізація закону дасть можливість:

залучати приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації;

скоротити витрати держави на гідротехнічну меліорацію земель;

збільшити ефективність та прозорість управління меліоративною інфраструктурою, а також залучити до управління меліоративною інфраструктурою споживачів послуг відповідних меліоративних систем;

скоротити втрати води, витрати електроенергії та негативний вплив на навколишнє середовище.

Положення документа сприятимуть сталому розвитку зрошення в Україні, залученню інвестицій міжнародних партнерів та зростанню доданої вартості в сільському господарстві.

