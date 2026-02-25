Рада приняла закон, который запускает второй этап реформы мелиорации: что изменится для агросектора

Парламент открыл путь к инвестициям в восстановление орошения.

Верховная Рада приняла закон о совершенствовании системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности» (№7577), который парламент принял во втором чтении и в целом.

Документ фактически является вторым этапом реформы мелиорации в Украине.

Основная задача закона — создание в Украине современной сбалансированной модели функционирования операторов мелиоративных систем как субъектов некоммерческой деятельности с современными инструментами корпоративного управления и финансовой состоятельности, а также четкое разграничение функций: управление водными ресурсами и эксплуатация инфраструктуры.

Реализация закона даст возможность:

привлекать частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации;

сократить расходы государства на гидротехническую мелиорацию земель;

увеличить эффективность и прозрачность управления мелиоративной инфраструктурой, а также привлечь к управлению мелиоративной инфраструктурой потребителей услуг соответствующих мелиоративных систем;

сократить потери воды, расходы электроэнергии и негативное воздействие на окружающую среду.

Положения документа будут способствовать устойчивому развитию орошения в Украине, привлечению инвестиций международных партнеров и росту добавленной стоимости в сельском хозяйстве.

