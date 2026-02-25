Рада приняла закон, который запускает второй этап реформы мелиорации: что изменится для агросектора
Верховная Рада приняла закон о совершенствовании системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности» (№7577), который парламент принял во втором чтении и в целом.
Документ фактически является вторым этапом реформы мелиорации в Украине.
Основная задача закона — создание в Украине современной сбалансированной модели функционирования операторов мелиоративных систем как субъектов некоммерческой деятельности с современными инструментами корпоративного управления и финансовой состоятельности, а также четкое разграничение функций: управление водными ресурсами и эксплуатация инфраструктуры.
Реализация закона даст возможность:
- привлекать частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации;
- сократить расходы государства на гидротехническую мелиорацию земель;
- увеличить эффективность и прозрачность управления мелиоративной инфраструктурой, а также привлечь к управлению мелиоративной инфраструктурой потребителей услуг соответствующих мелиоративных систем;
- сократить потери воды, расходы электроэнергии и негативное воздействие на окружающую среду.
Положения документа будут способствовать устойчивому развитию орошения в Украине, привлечению инвестиций международных партнеров и росту добавленной стоимости в сельском хозяйстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.