  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада приняла закон, который запускает второй этап реформы мелиорации: что изменится для агросектора

12:21, 25 февраля 2026
Парламент открыл путь к инвестициям в восстановление орошения.
Верховная Рада приняла закон о совершенствовании системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности» (№7577), который парламент принял во втором чтении и в целом.

Документ фактически является вторым этапом реформы мелиорации в Украине.

Основная задача закона — создание в Украине современной сбалансированной модели функционирования операторов мелиоративных систем как субъектов некоммерческой деятельности с современными инструментами корпоративного управления и финансовой состоятельности, а также четкое разграничение функций: управление водными ресурсами и эксплуатация инфраструктуры.

Реализация закона даст возможность:

  • привлекать частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации;
  • сократить расходы государства на гидротехническую мелиорацию земель;
  • увеличить эффективность и прозрачность управления мелиоративной инфраструктурой, а также привлечь к управлению мелиоративной инфраструктурой потребителей услуг соответствующих мелиоративных систем;
  • сократить потери воды, расходы электроэнергии и негативное воздействие на окружающую среду.

Положения документа будут способствовать устойчивому развитию орошения в Украине, привлечению инвестиций международных партнеров и росту добавленной стоимости в сельском хозяйстве.

Верховная Рада Украины закон

