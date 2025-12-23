  1. В Украине

Апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения сообщнику Анны Скороход по делу о взятке в 250 тысяч долларов

19:10, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемый останется под стражей с альтернативой залога в 4,5 млн грн
Апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения сообщнику Анны Скороход по делу о взятке в 250 тысяч долларов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение ВАКС относительно меры пресечения для «сообщника» народного депутата Анны Скороход, которых НАБУ и САП разоблачили в вымогательстве у предпринимателя взятки в размере 250 тысяч долларов США за решение вопроса о применении санкций СНБО.

САП указывает, что Апелляция поддержала позицию прокурора и оставила без изменений решение, которым к сообщнику народной избранницы применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн.

Определение вступает в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Как известно, 7 декабря следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн к одному из участников группы лиц, которых совместно с народным депутатом разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

апелляция ВАКС Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]