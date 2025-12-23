Апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения сообщнику Анны Скороход по делу о взятке в 250 тысяч долларов

Подозреваемый останется под стражей с альтернативой залога в 4,5 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение ВАКС относительно меры пресечения для «сообщника» народного депутата Анны Скороход, которых НАБУ и САП разоблачили в вымогательстве у предпринимателя взятки в размере 250 тысяч долларов США за решение вопроса о применении санкций СНБО.

САП указывает, что Апелляция поддержала позицию прокурора и оставила без изменений решение, которым к сообщнику народной избранницы применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн.

Определение вступает в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Как известно, 7 декабря следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн к одному из участников группы лиц, которых совместно с народным депутатом разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.

