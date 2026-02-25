  1. Законодавство

Верховна Рада оновила правила роботи наукової інфраструктури за стандартами ЄС

11:47, 25 лютого 2026
Верховна Рада підтримала законопроєкт про розвиток наукової інфраструктури та підтримку молодих учених.
Верховна Рада оновила правила роботи наукової інфраструктури за стандартами ЄС
Верховна Рада 25 лютого прийняла законопроєкт № 10218, спрямований на розвиток дослідницької інфраструктури та посилення підтримки молодих учених.

Документ передбачає оновлення правил функціонування наукової інфраструктури відповідно до стандартів Європейського Союзу. Йдеться про формування сучасної системи управління науковим обладнанням, підвищення ефективності його використання та розширення доступу до нього для наукової спільноти.

Як вказали у Раді, закон скасовує норму, яка дозволяла академіям наук не проводити вибори керівників. Відповідні вибори відбуватимуться у всіх наукових установах без винятку.

Крім того, Закон передбачає:

  • адаптацію українського законодавства до норм ЄС у частині діяльності суб’єктів дослідницької інфраструктури;
  • виокремлення об’єктів дослідницької інфраструктури країни;
  • оновлення норм щодо способів об’єднання лабораторій і наукових центрів, - щоб кошти на дослідження й розробки використовувалися оптимально.

«Утримання сучасної наукової інфраструктури часто не під силу одній установі чи університету. Тому замість працювати окремо, практичніше й результативніше об’єднувати зусилля, координувати роботу та спільно користуватися, наприклад, обладнанням», - наголосив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, Закон також передбачає підтримку молодих учених:

  • уточнюється статус і повноваження Рад молодих учених;
  • розширюються напрями грантової підтримки молодих учених Національним фондом досліджень України;
  • закріплюється поняття «постдокторант», що створює додатковий механізм підтримки молодих науковців.

Верховна Рада України законопроект

