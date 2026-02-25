  1. Законодательство

Верховная Рада обновила правила работы научной инфраструктуры по стандартам ЕС

11:47, 25 февраля 2026
Верховная Рада поддержала законопроект о развитии научной инфраструктуры и поддержке молодых ученых.
Верховная Рада 25 февраля приняла законопроект № 10218, направленный на развитие исследовательской инфраструктуры и усиление поддержки молодых ученых.

Документ предусматривает обновление правил функционирования научной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского Союза. Речь идет о формировании современной системы управления научным оборудованием, повышении эффективности его использования и расширении доступа к нему для научного сообщества.

Как указали в Раде, закон отменяет норму, которая позволяла академиям наук не проводить выборы руководителей. Соответствующие выборы будут проходить во всех научных учреждениях без исключения.

Кроме того, Закон предусматривает:

  • адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС в части деятельности субъектов исследовательской инфраструктуры;
  • выделение объектов исследовательской инфраструктуры страны;
  • обновление норм относительно способов объединения лабораторий и научных центров, — чтобы средства на исследования и разработки использовались оптимально.

«Содержание современной научной инфраструктуры часто не под силу одному учреждению или университету. Поэтому вместо того чтобы работать отдельно, практичнее и результативнее объединять усилия, координировать работу и совместно пользоваться, например, оборудованием», — подчеркнул председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, Закон также предусматривает поддержку молодых ученых:

  • уточняется статус и полномочия Советов молодых ученых;
  • расширяются направления грантовой поддержки молодых ученых Национальным фондом исследований Украины;
  • закрепляется понятие «постдокторант», что создает дополнительный механизм поддержки молодых научных работников.

Верховная Рада Украины законопроект

