Верховная Рада обновила правила работы научной инфраструктуры по стандартам ЕС
Верховная Рада 25 февраля приняла законопроект № 10218, направленный на развитие исследовательской инфраструктуры и усиление поддержки молодых ученых.
Документ предусматривает обновление правил функционирования научной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского Союза. Речь идет о формировании современной системы управления научным оборудованием, повышении эффективности его использования и расширении доступа к нему для научного сообщества.
Как указали в Раде, закон отменяет норму, которая позволяла академиям наук не проводить выборы руководителей. Соответствующие выборы будут проходить во всех научных учреждениях без исключения.
Кроме того, Закон предусматривает:
- адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС в части деятельности субъектов исследовательской инфраструктуры;
- выделение объектов исследовательской инфраструктуры страны;
- обновление норм относительно способов объединения лабораторий и научных центров, — чтобы средства на исследования и разработки использовались оптимально.
«Содержание современной научной инфраструктуры часто не под силу одному учреждению или университету. Поэтому вместо того чтобы работать отдельно, практичнее и результативнее объединять усилия, координировать работу и совместно пользоваться, например, оборудованием», — подчеркнул председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
По его словам, Закон также предусматривает поддержку молодых ученых:
- уточняется статус и полномочия Советов молодых ученых;
- расширяются направления грантовой поддержки молодых ученых Национальным фондом исследований Украины;
- закрепляется понятие «постдокторант», что создает дополнительный механизм поддержки молодых научных работников.
