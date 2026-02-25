  1. В Україні

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн стратегію посилення стійкості України

11:37, 25 лютого 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що разом буде забезпечено надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу.
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн стратегію значного посилення стійкості України.

Він підкреслив, що Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

«Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу.

Я вдячний Європейському Союзу за цю програму. Дякую, Урсуло і командо Європейської комісії, за вашу підтримку», - сказав він.

Зеленський також нагадав, що 24 лютого президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала законодавчий пакет щодо кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.

«Це справді вагома гарантія, і важливо, щоб це рішення запрацювало для України якнайшвидше й максимально ефективно. Дякую всім, хто працює, щоб це сталося», - додав він.

Володимир Зеленський

