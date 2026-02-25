Зеленський обговорив з фон дер Ляєн стратегію посилення стійкості України

Володимир Зеленський підкреслив, що разом буде забезпечено надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн стратегію значного посилення стійкості України.

Він підкреслив, що Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

«Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу.

Я вдячний Європейському Союзу за цю програму. Дякую, Урсуло і командо Європейської комісії, за вашу підтримку», - сказав він.

Зеленський також нагадав, що 24 лютого президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала законодавчий пакет щодо кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.

«Це справді вагома гарантія, і важливо, щоб це рішення запрацювало для України якнайшвидше й максимально ефективно. Дякую всім, хто працює, щоб це сталося», - додав він.

