Зеленский обсудил с фон дер Ляйен стратегию усиления устойчивости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегию значительного усиления устойчивости Украины.

Он подчеркнул, что Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины, поможет ее отстраивать и усилить защиту энергосети перед следующей зимой.

«Это один из важнейших результатов наших вчерашних встреч, и его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки России разрушить нормальную жизнь в Украине. Вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа.

Я благодарен Европейскому Союзу за эту программу. Спасибо, Урсула и команда Европейской комиссии, за вашу поддержку», — сказал он.

Зеленский также напомнил, что 24 февраля президент Европейского парламента Роберта Мецола подписала законодательный пакет по кредиту на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро.

«Это действительно весомая гарантия, и важно, чтобы это решение заработало для Украины как можно скорее и максимально эффективно. Спасибо всем, кто работает, чтобы это произошло», — добавил он.

