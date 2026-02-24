Президент Европарламента Роберта Мецола подписала кредит для Украины на 90 млрд евро

Средства пойдут на поддержку обороны и государственных служб Украины.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола подписала решение о предоставлении Украине кредита от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Об этом она сообщила в соцсети X.

По ее словам, финансирование будет направлено:

для поддержки функционирования основных государственных служб;

для сохранения сильной обороны Украины;

для защиты нашей общей безопасности и свободы;

для достижения реального и длительного мира;

для закрепления будущего Украины в Европе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Европарламент одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Из этих средств 30 млрд евро будет направлено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку через Механизм для Украины (Ukraine Facility). 60 млрд евро будет выделено для укрепления обороноспособности Украины и поддержки закупки военного оборудования, обеспечивая своевременный доступ к критически важной оборонной продукции.

