  1. В мире
  2. / В Украине

Европарламент одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро

13:53, 11 февраля 2026
Финансовая помощь будет разделена на два основных направления.
Европарламент одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро
Фото: dw.com
В среду, 11 февраля, Европейский парламент на пленарном заседании проголосовал за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщили в ЕП.

Отмечается, что решение предусматривает пакет финансовой поддержки, который включает беспроцентный кредит для бюджетной и оборонной поддержки Украины на 2026–2027 годы, а также изменения в механизме финансирования в рамках многолетнего бюджета ЕС.

Из этих средств 30 млрд евро будет направлено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку через Механизм для Украины (Ukraine Facility). 60 млрд евро будет выделено для укрепления обороноспособности Украины и поддержки закупки военного оборудования, обеспечивая своевременный доступ к критически важной оборонной продукции.

«Финансовая помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины в финансировании, определенными в финансовой стратегии, подготовленной Украиной и оцененной Комиссией. Стратегия потребует одобрения Советом.

Все финансирование будет предоставляться на строгих условиях, включая продолжение обязательств Украины по демократическому управлению, верховенству права и защите прав человека, в частности прав меньшинств. Это также предусматривает дальнейшие усилия по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов», - говорится в заявлении.

Законодательные акты, необходимые для завершения этого пакета поддержки, были приняты по срочной процедуре парламента, чтобы обеспечить быстрое предоставление помощи Украине. Предложение о займе в поддержку Украины поддержали 458 депутатов, против проголосовали 140, 44 воздержались.

Окончательное решение относительно регламента о предоставлении кредита теперь должен принять Совет ЕС.

ЕС Украина

