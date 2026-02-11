  1. У світі
  2. / В Україні

Європарламент схвалив кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро

13:53, 11 лютого 2026
Фінансова допомога буде поділена на два основні напрямки.
Фото: dw.com
Фото: dw.com
У середу, 11 лютого, Європейський парламент на пленарному проголосував за надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Про це повідомили у ЄП.

Зазначається, що рішення передбачає пакет фінансової підтримки, який включає безвідсотковий кредит для бюджетної та оборонної підтримки України на 2026–2027 роки, а також зміни до механізму фінансування в рамках багаторічного бюджету ЄС.

Із цієї коштів 30 млрд євро буде спрямовано на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку через Механізм для України (Ukraine Facility). 60 млрд євро буде виділено для зміцнення обороноздатності України та підтримки закупівлі військового обладнання, забезпечуючи своєчасний доступ до критично важливої оборонної продукції.

«Фінансова допомога надаватиметься відповідно до потреб України у фінансуванні, визначених у фінансовій стратегії, підготовленій Україною та оціненій Комісією. Стратегія потребуватиме схвалення Радою.

Усе фінансування буде надаватися за суворих умов, включно з продовженням зобов’язань України щодо демократичного врядування, верховенства права та захисту прав людини, зокрема прав меншин. Це також передбачає подальші зусилля з боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інституцій», - йдеться у заяві.

Законодавчі акти, необхідні для завершення цього пакета підтримки, були ухвалені за терміновою процедурою парламенту, щоб забезпечити швидке надання допомоги Україні. Пропозицію щодо позики на підтримку України підтримали 458 депутатів, проти проголосували 140, 44 утрималися.

Остаточне рішення щодо регламенту про надання кредиту тепер має ухвалити Рада ЄС.

ЄС Україна

