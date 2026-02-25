У Вінницькій області нерівномірно вимикали світло — перевірка виявила порушення

На деяких підстанціях не повністю дотримувалися графіків, через що одні споживачі залишалися зі світлом, а інші вимикалися за планом.

Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Під нагляд потрапив оператор системи розподілу — АТ «Вінницяобленерго».

Інспектори з’ясували, що на окремих підстанціях персонал не повністю виконував команди диспетчера щодо відключення ліній відповідно до затверджених графіків. У результаті частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги вимикалися. Це призвело до нерівномірного розподілу обмежень.

Також зафіксовано порушення в оформленні документації. У деяких підрозділах в оперативних журналах не зазначали конкретні лінії, які відключалися. Через це ускладнюється контроль виконання диспетчерських команд і перевірка звернень споживачів.

Окремо перевірили, як оператор повідомляв мешканців про зміни в графіках на офіційному сайті. Виявлено випадки, коли коригування вносилися без дотримання встановлених часових інтервалів.

Водночас встановлено, що частина змін була зумовлена складною ситуацією в енергосистемі — балансування здійснюється в режимі реального часу і не завжди залежить від дій обленерго. Проте навіть у таких умовах оператор зобов’язаний забезпечити максимально прозоре та своєчасне інформування споживачів.

За підсумками перевірки складено акт та видано обов’язковий припис щодо усунення порушень. Його виконання перебуває на контролі обласного управління Держенергонагляду.

У відомстві нагадали, що Кабмін ухвалив рішення, яке відновлює повноцінне здійснення державного енергетичного нагляду в умовах воєнного стану та посилює контроль у сферах електроенергетики й теплопостачання. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303, що дозволило Державній інспекції енергетичного нагляду України здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у повному обсязі.

Відновлення контрольних повноважень зумовлене зростанням кількості технологічних порушень та аварійності на об’єктах енергетичної інфраструктури.

