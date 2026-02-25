  1. В Украине

В Винницкой области неравномерно отключали свет — проверка выявила нарушения

13:00, 25 февраля 2026
На некоторых подстанциях не полностью соблюдали графики, из-за чего одни потребители оставались со светом, а другие отключались по плану.
Управление Госэнергонадзора в Винницкой области провело внеплановую проверку применения графиков почасовых отключений электроэнергии. Под надзор попал оператор системы распределения — АО «Винницаоблэнерго».

Инспекторы выяснили, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий в соответствии с утвержденными графиками. В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди отключались. Это привело к неравномерному распределению ограничений.

Также зафиксированы нарушения в оформлении документации. В некоторых подразделениях в оперативных журналах не указывались конкретные линии, которые отключались. Из-за этого осложняется контроль выполнения диспетчерских команд и проверка обращений потребителей.

Отдельно проверили, как оператор информировал жителей об изменениях в графиках на официальном сайте. Выявлены случаи, когда корректировки вносились без соблюдения установленных временных интервалов.

В то же время установлено, что часть изменений была обусловлена сложной ситуацией в энергосистеме — балансирование осуществляется в режиме реального времени и не всегда зависит от действий облэнерго. Однако даже в таких условиях оператор обязан обеспечить максимально прозрачное и своевременное информирование потребителей.

По итогам проверки составлен акт и выдано обязательное к исполнению предписание об устранении нарушений. Его выполнение находится на контроле областного управления Госэнергонадзора.

В ведомстве напомнили, что Кабмин принял решение, которое восстанавливает полноценное осуществление государственного энергетического надзора в условиях военного положения и усиливает контроль в сферах электроэнергетики и теплоснабжения. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 года № 303, что позволило Государственной инспекции энергетического надзора Украины осуществлять меры государственного надзора (контроля) в полном объеме.

Восстановление контрольных полномочий обусловлено ростом количества технологических нарушений и аварийности на объектах энергетиче

отключение света графики отключений света

