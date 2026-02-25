  1. В Україні

Харків'янці, яка викликала поліцію для теракту у Львові, повідомлено про підозру

12:42, 25 лютого 2026
У ніч теракту вона анонімно зателефонувала на «102», заявивши про пограбування магазину на вул. Данилишина у Львові.
Харків'янці, яка викликала поліцію для теракту у Львові, повідомлено про підозру
Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру 18-річній мешканці Харкова, яка перед терактом у центрі Львова зателефонувала до поліції та надала неправдиву інформацію про злочин. Унаслідок вибухів загинула поліцейська, понад 20 людей отримали поранення. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що у січні 2026 року дівчина, шукаючи заробіток у Telegram, погодилася виконати завдання невстановлених осіб. За гроші вона мала повідомляти поліції неправдиву інформацію.

У ніч теракту вона анонімно зателефонувала на «102», заявивши про пограбування магазину на вул. Данилишина у Львові. Дівчина повідомила, що бачить, як невідомі зламали захисні конструкції та проникли всередину. Насправді підозрювана перебувала у Харкові й знала, що інформація неправдива.

Виклик призвів до прибуття поліцейських на місце, де напередодні інша особа заклала два саморобні вибухові пристрої. Після прибуття першого екіпажу стався вибух, а згодом – другий.

За телефонний дзвінок дівчині обіцяли 100 доларів, проте грошей вона не отримала.

Вибухи пролунали у центрі Львова близько 00:30 22 лютого 2026 року.  

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові.

Згодом затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру (у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також у поліції показали відео, як підозрювана закладає вибухівку в сміттєві баки.

Згодом у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід 33-річній жительці Костополя Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова.

ОГП прокуратура

