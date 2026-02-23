Теракт у Львові: затримали спільницю підозрюваної в серії вибухів, яка спровокувала приїзд поліції

Спільниця організаторки з Харківщини телефоном викликала поліцію.

У підозрюваної у скоєнні теракту у Львові виявилася спільниця з Харківщини, її також затримано, повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький.

За його словами, 18-річна дівчина з Харківщини зателефонувала на «гарячу лінію» 102 та повідомила про нібито крадіжку у магазині двома невідомими, вимагаючи приїзду поліції. Коли перший екіпаж прибув на місце, спрацював вибуховий пристрій. Пізніше, після прибуття додаткових сил, відбувся другий вибух, у результаті якого загинула співробітниця поліції.

«В той же час основна фігурантка вирушила в напрямку державного кордону… місце, де було її затримано, вже наближено до кордону… після цього затримано також і можливу її посібницю, яка знаходилася в Харкові», — розповів Рудницький.

Друга підозрювана доставлена до Львова, де дала свідчення щодо обставин теракту та участі у ньому.

Як раніше повідомлялося, правоохоронці затримали ймовірну виконавицю вибухів.

