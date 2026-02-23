Теракт во Львове: задержали сообщницу подозреваемой в серии взрывов, которая спровоцировала приезд полиции

Сообщница организаторши из Харьковской области по телефону вызвала полицию.

У подозреваемой в совершении теракта во Львове оказалась сообщница из Харьковской области, она также задержана, сообщил заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий.

По его словам, 18-летняя девушка из Харьковской области позвонила на «горячую линию» 102 и сообщила о якобы краже в магазине двумя неизвестными, требуя приезда полиции. Когда первый экипаж прибыл на место, сработало взрывное устройство. Позже, после прибытия дополнительных сил, произошел второй взрыв, в результате которого погибла сотрудница полиции.

«В то же время основная фигурантка направилась в сторону государственной границы... место, где она была задержана, уже приближено к границе... после этого задержана также и возможная ее пособница, которая находилась в Харькове», — рассказал Рудницкий.

Вторая подозреваемая доставлена во Львов, где дала показания об обстоятельствах теракта и участии в нем.

Как ранее сообщалось, правоохранители задержали вероятную исполнительницу взрывов.

