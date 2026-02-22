  1. В Україні

Теракт у центрі Львова: затриманій повідомили про підозру

19:59, 22 лютого 2026
За місцями проживання та перебування жінки правоохоронці провели обшуки.
Теракт у центрі Львова: затриманій повідомили про підозру
Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові.

Згодом затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру (у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомив ОГП.

«Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб», — зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.

«Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави», - заявили в ОГП.

Раніше у поліції показали відео, як підозрювана закладає вибухівку в сміттєві баки.

 

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

ОГП прокуратура Львів

