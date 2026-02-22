Теракт в центре Львова: задержанной сообщили о подозрении

По местам проживания и пребывания женщины правоохранители провели обыски.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове.

Позднее задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровненской области сообщено о подозрении (в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

«Подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанной теракта, унесшего жизнь 23-летней сотрудницы полиции и приведшего к ранению еще более 20 человек», — отметил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Марков.

В настоящее время с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски. Изъяты доказательства противоправной деятельности.

«Все неотложные следственные действия осуществляются с участием прокуроров, которые координируют ход расследования.

Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — заявили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Ранее в полиции показали видео, на котором подозреваемая закладывает взрывчатку в мусорные баки.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

