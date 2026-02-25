  1. В Украине

Харьковчанке, которая вызвала полицию для теракта во Львове, сообщено о подозрении

12:42, 25 февраля 2026
В ночь теракта она анонимно позвонила на «102», заявив о ограблении магазина на ул. Данилишина во Львове.
Харьковчанке, которая вызвала полицию для теракта во Львове, сообщено о подозрении
Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении 18-летней жительнице Харькова, которая перед терактом в центре Львова позвонила в полицию и предоставила ложную информацию о преступлении. В результате взрывов погибла сотрудница полиции, более 20 челояек получили ранения. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что в январе 2026 года девушка, ища заработок в Telegram, согласилась выполнить задание неустановленных лиц. За деньги она должна была сообщать полиции ложную информацию.

В ночь теракта она анонимно позвонила на «102», заявив о ограблении магазина на ул. Данилишина во Львове. Девушка сообщила, что видит, как неизвестные сломали защитные конструкции и проникли внутрь. На самом деле подозреваемая находилась в Харькове и знала, что информация является ложной.

Вызов привел к прибытию полицейских на место, где накануне другое лицо заложило два самодельных взрывных устройства. После прибытия первого экипажа произошел взрыв, а затем — второй.

За телефонный звонок девушке пообещали 100 долларов, однако денег она не получила.

Взрывы прогремели в центре Львова около 00:30 22 февраля 2026 года.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове. 

Позднее задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровненской области сообщено о подозрении (в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины). 

Также в полиции показали видео, на котором подозреваемая закладывает взрывчатку в мусорные баки.

Позже в Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения 33-летней жительнице Костополя Ровенской области, подозреваемой в совершении теракта в центре Львова.

