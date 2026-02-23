Теракт во Львове: подозреваемую женщину отправили под стражу без права залога

Суд во Львове избрал меру пресечения 33-летней женщине, подозреваемой в теракте.

В Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения 33-летней жительнице Костополя Ровенской области, подозреваемой в совершении теракта в центре Львова. Суд постановил заключить ее под стражу без права внесения залога.

По информации следствия, женщина изготовила и установила взрывные устройства в центральной части города. В результате взрыва погибла сотрудница полиции, еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщает Суспильне.

В ходе судебного заседания подозреваемая заявила, что не знала о содержании пакета, оставленного в мусорном контейнере на улице Данилишина. По ее словам, около недели назад с ней связался куратор, пообещавший вознаграждение в размере двух тысяч долларов. Женщина объяснила, что согласилась из-за финансовых трудностей и долгов, однако заверила: если бы знала о взрывчатке, не пошла бы на это.

Прокурор и следователь ходатайствовали о содержании под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залогу. После совещательной комнаты суд удовлетворил это ходатайство — подозреваемая арестована без возможности внесения залога до 22 апреля 2026 года.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове.

Позднее задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровненской области сообщено о подозрении (в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Также в полиции показали видео, на котором подозреваемая закладывает взрывчатку в мусорные баки.

