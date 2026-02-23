  1. В Україні

Теракт у Львові: підозрювану жінку відправили під варту без права застави

16:41, 23 лютого 2026
Суд у Львові обрав запобіжний захід 33-річній жінці, підозрюваній у теракті.
Теракт у Львові: підозрювану жінку відправили під варту без права застави
фото: Суспільне Львів
У Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід 33-річній жительці Костополя Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Суд постановив взяти її під варту без права внесення застави.

За інформацією слідства, жінка виготовила та встановила вибухові пристрої у центральній частині міста. Унаслідок вибуху загинула співробітниця поліції, ще 25 осіб отримали поранення. Про це повідомляє Суспільне.

Під час судового засідання підозрювана заявила, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина. За її словами, близько тижня тому з нею зв’язався куратор, який пообіцяв винагороду в розмірі двох тисяч доларів. Жінка пояснила, що погодилася через фінансові труднощі та борги, однак запевнила: якби знала про вибухівку, не пішла б на це.

Прокурор і слідчий клопотали про тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи застави. Після нарадчої кімнати суд задовольнив це клопотання — підозрювану заарештовано без можливості внесення застави до 22 квітня 2026 року.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові.

Згодом затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру (у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також у поліції показали відео, як підозрювана закладає вибухівку в сміттєві баки.

Львів теракт

