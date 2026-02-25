  1. В Україні

Європейський Союз обмежує готівкові розрахунки: з 2027 року — ліміт 10 тисяч євро

12:24, 25 лютого 2026
Встановлюється ліміт у 10 000 євро, а при оплаті від 3 000 євро продавці зобов’язані ідентифікувати покупця.
Фото: Christian Dubovan / Unsplash
З 10 липня 2027 року в Європейському Союзі набудуть чинності нові правила щодо готівкових розрахунків у бізнесі. Відповідно до нової постанови, будь-яка бізнес-транзакція на суму понад 10 000 євро повинна здійснюватися виключно в безготівковій формі — через банківський переказ, картковий або інший цифровий платіж. Про це пише Fenix.

Ліміт у 10 000 євро для бізнесу

Нові правила передбачають, що підприємства та фізичні особи-підприємці на внутрішньому ринку ЄС зможуть приймати або виплачувати готівкою не більше 10 000 євро в межах однієї операції. Суми понад цей поріг мають оплачуватися безготівково.

Обмеження стосується виключно бізнес-транзакцій і спрямоване на підвищення прозорості фінансових операцій та боротьбу з незаконними грошовими потоками.

Водночас держави-члени ЄС зберігають право встановлювати суворіші національні обмеження. Наприклад, у Німеччині вже діють вимоги щодо ідентифікації та документування при готівкових платежах від 10 000 євро, і вони продовжать застосовуватися паралельно з новими правилами ЄС.

Ще одна важлива новація — обов’язкова перевірка особи покупця при готівкових розрахунках на суму від 3 000 євро. Продавці будуть зобов’язані встановлювати особу клієнта та фіксувати його дані.

Для більшості громадян це може мати значення під час великих покупок — зокрема, дорогої електроніки чи меблів.

Що залишиться без змін

Приватні готівкові операції між фізичними особами здебільшого залишаються дозволеними. Громадяни й надалі зможуть зберігати, знімати та передавати готівку без установленого ліміту в межах приватних угод. Наприклад, купівля автомобіля за понад 10 000 євро між двома фізичними особами залишається можливою.

Водночас зберігаються окремі спеціальні обмеження, запроваджені раніше:

  • анонімна купівля дорогоцінних металів дозволена лише до 1 999,99 євро;
  • операції з нерухомістю з 2023 року не можуть здійснюватися готівкою.

гроші ЄС

