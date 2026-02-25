  1. В Украине

Европейский Союз ограничивает наличные расчеты: с 2027 года — лимит 10 тысяч евро

12:24, 25 февраля 2026
Устанавливается предел в 10 000 евро, а при оплате от 3 000 евро торговцы должны идентифицировать покупателя.
Фото: Christian Dubovan / Unsplashє
С 10 июля 2027 года в Европейском Союзе вступят в силу новые правила относительно наличных расчетов в бизнесе. В соответствии с новым постановлением, любая бизнес-транзакция на сумму свыше 10 000 евро должна осуществляться исключительно в безналичной форме — через банковский перевод, карточный или иной цифровой платеж. Об этом пишет Fenix.

Лимит в 10 000 евро для бизнеса

Новые правила предусматривают, что предприятия и физические лица-предприниматели на внутреннем рынке ЕС смогут принимать или выплачивать наличными не более 10 000 евро в рамках одной операции. Суммы свыше этого порога должны оплачиваться безналично.

Ограничение касается исключительно бизнес-транзакций и направлено на повышение прозрачности финансовых операций и борьбу с незаконными денежными потоками.

В то же время государства-члены ЕС сохраняют право устанавливать более строгие национальные ограничения. Например, в Германии уже действуют требования по идентификации и документированию при наличных платежах от 10 000 евро, и они продолжат применяться параллельно с новыми правилами ЕС.

Еще одно важное нововведение — обязательная проверка личности покупателя при наличных расчетах на сумму от 3 000 евро. Продавцы будут обязаны устанавливать личность клиента и фиксировать его данные.

Для большинства граждан это может иметь значение при крупных покупках — в частности, дорогой электроники или мебели.

Что останется без изменений

Частные наличные операции между физическими лицами в основном остаются разрешенными. Граждане и далее смогут хранить, снимать и передавать наличные без установленного лимита в рамках частных сделок. Например, покупка автомобиля на сумму свыше 10 000 евро между двумя физическими лицами остается возможной.

В то же время сохраняются отдельные специальные ограничения, введенные ранее:

  • анонимная покупка драгоценных металлов разрешена только до 1 999,99 евро;
  • операции с недвижимостью с 2023 года не могут осуществляться наличными.

деньги ЕС

