  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Довідку про грошове забезпечення для перерахунку пенсії військових у 2024 році оформлюють з урахуванням прожиткового мінімуму на 1 січня – КАС ВС

12:10, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КАС ВС зазначив, що оформлення довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовця у 2024 році здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.
Довідку про грошове забезпечення для перерахунку пенсії військових у 2024 році оформлюють з урахуванням прожиткового мінімуму на 1 січня – КАС ВС
Фото: informator.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для оформлення та направлення до пенсійного органу довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії військовослужбовця, визначеного станом на 1 січня 2024 року, підлягає застосуванню п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» в первісній редакції, яка передбачала використання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такий висновок зробила судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі про визнання протиправною бездіяльності Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо відмови в підготовці й наданні до пенсійного органу оновленої довідки про розмір грошового забезпечення військовослужбовця з урахуванням положень постанови № 704 і розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», та зобов’язання підготувати й надати таку довідку.

Верховний Суд за результатами розгляду цієї справи скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими вони відмовили в задоволенні позовних вимог, і ухвалив нове судове рішення, яким позов задовольнив частково з огляду на таке.

Суд зауважив, що спірні правовідносини стосувалися перерахунку основного розміру пенсії з 1 лютого 2024 року та питання, у якій редакції підлягає застосуванню п. 4 постанови № 704, оскільки з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 481 (20 травня 2023 року), якою зазначений пункт викладено в новій редакції, замість розрахункової величини «прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня календарного року» (як це було передбачено в первинній редакції постанови № 704) було запроваджено сталу розрахункову величину для посадового окладу та окладу за військове звання 1762,00 грн.

З огляду на визначені в ч. 3 ст. 7 КАС України загальні засади пріоритетності законів над підзаконними актами п. 2 постанови № 481 стосовно внесення змін до п. 4 постанови № 704 в частині, що суперечить нормативно-правовому акту, який має вищу юридичну силу, а саме закону про Державний бюджет України на відповідний рік, не підлягає застосуванню як такий, що є протиправним і не відповідає правовим актам вищої юридичної сили.

Також Суд указав, що п. 4 постанови № 704 у первинній редакції передбачив розрахунковою величиною для визначення посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями прожитковий мінімум, встановлений законом на 1 січня календарного року, як державний соціальний стандарт, встановлений законом та покликаний забезпечити достатній рівень життя військовослужбовців у зв’язку з ростом цін, інфляцією та для уникнення підвищень грошового забезпечення за рахунок видання окремих нормативно-правових актів, а також відповідав вимогам закону, який запровадив розрахунковою величиною для визначення посадових окладів саме прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня календарного року.

З повним текстом постанови КАС ВС від 17 лютого 2026 року у справі № 520/5814/24 (провадження № К/990/36443/24) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика КАС ВС пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]