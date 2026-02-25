Довідку про грошове забезпечення для перерахунку пенсії військових у 2024 році оформлюють з урахуванням прожиткового мінімуму на 1 січня – КАС ВС

КАС ВС зазначив, що оформлення довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовця у 2024 році здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Для оформлення та направлення до пенсійного органу довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії військовослужбовця, визначеного станом на 1 січня 2024 року, підлягає застосуванню п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» в первісній редакції, яка передбачала використання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року.

Такий висновок зробила судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі про визнання протиправною бездіяльності Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо відмови в підготовці й наданні до пенсійного органу оновленої довідки про розмір грошового забезпечення військовослужбовця з урахуванням положень постанови № 704 і розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», та зобов’язання підготувати й надати таку довідку.

Верховний Суд за результатами розгляду цієї справи скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими вони відмовили в задоволенні позовних вимог, і ухвалив нове судове рішення, яким позов задовольнив частково з огляду на таке.

Суд зауважив, що спірні правовідносини стосувалися перерахунку основного розміру пенсії з 1 лютого 2024 року та питання, у якій редакції підлягає застосуванню п. 4 постанови № 704, оскільки з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 481 (20 травня 2023 року), якою зазначений пункт викладено в новій редакції, замість розрахункової величини «прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня календарного року» (як це було передбачено в первинній редакції постанови № 704) було запроваджено сталу розрахункову величину для посадового окладу та окладу за військове звання 1762,00 грн.

З огляду на визначені в ч. 3 ст. 7 КАС України загальні засади пріоритетності законів над підзаконними актами п. 2 постанови № 481 стосовно внесення змін до п. 4 постанови № 704 в частині, що суперечить нормативно-правовому акту, який має вищу юридичну силу, а саме закону про Державний бюджет України на відповідний рік, не підлягає застосуванню як такий, що є протиправним і не відповідає правовим актам вищої юридичної сили.

Також Суд указав, що п. 4 постанови № 704 у первинній редакції передбачив розрахунковою величиною для визначення посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями прожитковий мінімум, встановлений законом на 1 січня календарного року, як державний соціальний стандарт, встановлений законом та покликаний забезпечити достатній рівень життя військовослужбовців у зв’язку з ростом цін, інфляцією та для уникнення підвищень грошового забезпечення за рахунок видання окремих нормативно-правових актів, а також відповідав вимогам закону, який запровадив розрахунковою величиною для визначення посадових окладів саме прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня календарного року.

З повним текстом постанови КАС ВС від 17 лютого 2026 року у справі № 520/5814/24 (провадження № К/990/36443/24) можна ознайомитись за посиланням.

