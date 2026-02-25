Справку о денежном обеспечении для перерасчета пенсии военнослужащих в 2024 году оформляют с учетом прожиточного минимума на 1 января — КАС ВС

КАС ВС отметил, что оформление справки о размере денежного обеспечения для перерасчета пенсии военнослужащего в 2024 году осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

Для оформления и направления в пенсионный орган справки о размере денежного обеспечения, учитываемого для перерасчета пенсии военнослужащего, определенного по состоянию на 1 января 2024 года, подлежит применению п. 4 постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 года № 704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» в первоначальной редакции, которая предусматривала использование прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года.

К такому выводу пришла судебная палата по рассмотрению дел о защите социальных прав Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу о признании противоправным бездействия Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки относительно отказа в подготовке и предоставлении в пенсионный орган обновленной справки о размере денежного обеспечения военнослужащего с учетом положений постановления № 704 и размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», и об обязании подготовить и предоставить такую справку.

Верховный Суд по результатам рассмотрения данного дела отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отказано в удовлетворении исковых требований, и принял новое судебное решение, которым иск удовлетворил частично по следующим основаниям.

Суд отметил, что спорные правоотношения касались перерасчета основного размера пенсии с 1 февраля 2024 года и вопроса, в какой редакции подлежит применению п. 4 постановления № 704, поскольку со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 12 мая 2023 года № 481 (20 мая 2023 года), которым указанный пункт изложен в новой редакции, вместо расчетной величины «прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 1 января календарного года» (как это было предусмотрено в первоначальной редакции постановления № 704) была введена постоянная расчетная величина для должностного оклада и оклада по воинскому званию — 1762,00 грн.

С учетом определенных в ч. 3 ст. 7 КАС Украины общих принципов приоритетности законов над подзаконными актами п. 2 постановления № 481 относительно внесения изменений в п. 4 постановления № 704 в части, противоречащей нормативно-правовому акту, имеющему более высокую юридическую силу, а именно закону о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, не подлежит применению как такой, что является противоправным и не соответствует правовым актам высшей юридической силы.

Также Суд указал, что п. 4 постановления № 704 в первоначальной редакции предусматривал расчетной величиной для определения должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям прожиточный минимум, установленный законом на 1 января календарного года, как государственный социальный стандарт, установленный законом и призванный обеспечить достаточный уровень жизни военнослужащих в связи с ростом цен, инфляцией и для недопущения повышения денежного обеспечения за счет издания отдельных нормативно-правовых актов, а также соответствовал требованиям закона, который ввел расчетной величиной для определения должностных окладов именно прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января календарного года.

С полным текстом постановления КАС ВС от 17 февраля 2026 года по делу № 520/5814/24 (производство № К/990/36443/24) можно ознакомиться по ссылке.

