  1. Судова практика
  2. / Велика Палата Верховного Суду

ВККС не зобов’язана деталізувати оцінювання практичних робіт кандидатів — Велика Палата ВС

17:56, 23 грудня 2025
Щодо кандидатів, які не склали кваліфікаційний іспит, ВККС може обмежуватися загальною оцінкою без детального обґрунтування.
ВККС не зобов’язана деталізувати оцінювання практичних робіт кандидатів — Велика Палата ВС
Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України не зобов’язана детально розписувати поелементне оцінювання практичних робіт у рішеннях щодо кандидатів, які не склали кваліфікаційний іспит.

Суд скасував рішення першої інстанції та відмовив кандидатку в поновленні в конкурсі, визнавши, що ВККС діяла в межах закону і своєї дискреції.

Обставини справи №990/171/25

Колишня суддя місцевого суду, яка брала участь у конкурсі на посади суддів апеляційних господарських судів, не подолала перший етап кваліфікаційного оцінювання — складання іспиту.

За результатами виконання двох практичних завдань вона отримала 107 балів, що є меншим за прохідний бал (112,5), у зв’язку з чим ВККС відмовила їй у допуску до наступного етапу — дослідження досьє та співбесіди.

Кандидатка оскаржила рішення ВККС, стверджуючи, що:

  • Комісія не навела мотивів, чому знизила оцінку;
  • у рішенні не відображено, за які саме елементи практичного завдання і скільки балів знято;
  • це, на її думку, порушує принципи прозорості, передбачуваності та належного врядування.

Рішення КАС ВС

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду частково погодився з доводами позивачки. Він визнав рішення ВККС протиправним у частині, що стосувалася її результатів, та зобов’язав Комісію повторно оцінити практичні роботи з урахуванням Методичних вказівок.

Водночас суд не став самостійно встановлювати бали та не поновив кандидатці участь у конкурсі.

Позиція Великої Палати Верховного Суду

Переглянувши справу за апеляційною скаргою ВККС, Велика Палата Верховного Суду не погодилася з таким підходом і скасувала рішення першої інстанції.

Ключові висновки ВП ВС:

1. Закон і Положення не вимагають поелементного оцінювання

Ні Закон «Про судоустрій і статус суддів», ні Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту не зобов’язують ВККС фіксувати у рішенні, скільки балів нараховано за кожен елемент практичного завдання.

2. Методичні вказівки мають допоміжний характер

Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання:

  • визначають орієнтовні критерії та шкалу балів;
  • слугують інструментом уніфікації підходів для екзаменаторів;
  • не змінюють порядок оцінювання, встановлений Положенням, і не створюють обов’язку деталізувати оцінку в рішенні.

3. Оцінюється робота загалом, а не її окремі частини

Результат практичного завдання визначається єдиним підсумковим балом, який формується за внутрішнім переконанням членів екзаменаційної комісії в межах їх дискреційних повноважень.

4. Відсутність деталізації — не порушення прав кандидата

Сам факт того, що ВККС не навела оцінку за кожен елемент роботи, не свідчить про порушення процедури і не доводить упередженість або свавільність.

5. Повторна перевірка роботи суперечить принципу анонімності

Суд не має права зобов’язувати Комісію повторно оцінювати конкретну роботу кандидата, оскільки це:

  • порушує анонімність іспиту;
  • ставить кандидата у нерівні умови з іншими учасниками;
  • виходить за межі повноважень суду.

Остаточне рішення

Велика Палата Верховного Суду:

  • задовольнила апеляційну скаргу ВККС;
  • скасувала рішення суду першої інстанції;
  • відмовила у задоволенні позову кандидатки повністю.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

ВККС кваліфікаційне оцінювання Велика Палата Верховного Суду

