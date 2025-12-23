ВККС не зобов’язана деталізувати оцінювання практичних робіт кандидатів — Велика Палата ВС
Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України не зобов’язана детально розписувати поелементне оцінювання практичних робіт у рішеннях щодо кандидатів, які не склали кваліфікаційний іспит.
Суд скасував рішення першої інстанції та відмовив кандидатку в поновленні в конкурсі, визнавши, що ВККС діяла в межах закону і своєї дискреції.
Обставини справи №990/171/25
Колишня суддя місцевого суду, яка брала участь у конкурсі на посади суддів апеляційних господарських судів, не подолала перший етап кваліфікаційного оцінювання — складання іспиту.
За результатами виконання двох практичних завдань вона отримала 107 балів, що є меншим за прохідний бал (112,5), у зв’язку з чим ВККС відмовила їй у допуску до наступного етапу — дослідження досьє та співбесіди.
Кандидатка оскаржила рішення ВККС, стверджуючи, що:
- Комісія не навела мотивів, чому знизила оцінку;
- у рішенні не відображено, за які саме елементи практичного завдання і скільки балів знято;
- це, на її думку, порушує принципи прозорості, передбачуваності та належного врядування.
Рішення КАС ВС
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду частково погодився з доводами позивачки. Він визнав рішення ВККС протиправним у частині, що стосувалася її результатів, та зобов’язав Комісію повторно оцінити практичні роботи з урахуванням Методичних вказівок.
Водночас суд не став самостійно встановлювати бали та не поновив кандидатці участь у конкурсі.
Позиція Великої Палати Верховного Суду
Переглянувши справу за апеляційною скаргою ВККС, Велика Палата Верховного Суду не погодилася з таким підходом і скасувала рішення першої інстанції.
Ключові висновки ВП ВС:
1. Закон і Положення не вимагають поелементного оцінювання
Ні Закон «Про судоустрій і статус суддів», ні Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту не зобов’язують ВККС фіксувати у рішенні, скільки балів нараховано за кожен елемент практичного завдання.
2. Методичні вказівки мають допоміжний характер
Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання:
- визначають орієнтовні критерії та шкалу балів;
- слугують інструментом уніфікації підходів для екзаменаторів;
- не змінюють порядок оцінювання, встановлений Положенням, і не створюють обов’язку деталізувати оцінку в рішенні.
3. Оцінюється робота загалом, а не її окремі частини
Результат практичного завдання визначається єдиним підсумковим балом, який формується за внутрішнім переконанням членів екзаменаційної комісії в межах їх дискреційних повноважень.
4. Відсутність деталізації — не порушення прав кандидата
Сам факт того, що ВККС не навела оцінку за кожен елемент роботи, не свідчить про порушення процедури і не доводить упередженість або свавільність.
5. Повторна перевірка роботи суперечить принципу анонімності
Суд не має права зобов’язувати Комісію повторно оцінювати конкретну роботу кандидата, оскільки це:
- порушує анонімність іспиту;
- ставить кандидата у нерівні умови з іншими учасниками;
- виходить за межі повноважень суду.
Остаточне рішення
Велика Палата Верховного Суду:
- задовольнила апеляційну скаргу ВККС;
- скасувала рішення суду першої інстанції;
- відмовила у задоволенні позову кандидатки повністю.
Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.