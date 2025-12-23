ВККС не зобов’язана деталізувати оцінювання практичних робіт кандидатів — Велика Палата ВС

Щодо кандидатів, які не склали кваліфікаційний іспит, ВККС може обмежуватися загальною оцінкою без детального обґрунтування.

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України не зобов’язана детально розписувати поелементне оцінювання практичних робіт у рішеннях щодо кандидатів, які не склали кваліфікаційний іспит.

Суд скасував рішення першої інстанції та відмовив кандидатку в поновленні в конкурсі, визнавши, що ВККС діяла в межах закону і своєї дискреції.

Обставини справи №990/171/25

Колишня суддя місцевого суду, яка брала участь у конкурсі на посади суддів апеляційних господарських судів, не подолала перший етап кваліфікаційного оцінювання — складання іспиту.

За результатами виконання двох практичних завдань вона отримала 107 балів, що є меншим за прохідний бал (112,5), у зв’язку з чим ВККС відмовила їй у допуску до наступного етапу — дослідження досьє та співбесіди.

Кандидатка оскаржила рішення ВККС, стверджуючи, що:

Комісія не навела мотивів, чому знизила оцінку;

у рішенні не відображено, за які саме елементи практичного завдання і скільки балів знято;

це, на її думку, порушує принципи прозорості, передбачуваності та належного врядування.

Рішення КАС ВС

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду частково погодився з доводами позивачки. Він визнав рішення ВККС протиправним у частині, що стосувалася її результатів, та зобов’язав Комісію повторно оцінити практичні роботи з урахуванням Методичних вказівок.

Водночас суд не став самостійно встановлювати бали та не поновив кандидатці участь у конкурсі.

Позиція Великої Палати Верховного Суду

Переглянувши справу за апеляційною скаргою ВККС, Велика Палата Верховного Суду не погодилася з таким підходом і скасувала рішення першої інстанції.

Ключові висновки ВП ВС:

1. Закон і Положення не вимагають поелементного оцінювання

Ні Закон «Про судоустрій і статус суддів», ні Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту не зобов’язують ВККС фіксувати у рішенні, скільки балів нараховано за кожен елемент практичного завдання.

2. Методичні вказівки мають допоміжний характер

Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання:

визначають орієнтовні критерії та шкалу балів;

слугують інструментом уніфікації підходів для екзаменаторів;

не змінюють порядок оцінювання, встановлений Положенням, і не створюють обов’язку деталізувати оцінку в рішенні.

3. Оцінюється робота загалом, а не її окремі частини

Результат практичного завдання визначається єдиним підсумковим балом, який формується за внутрішнім переконанням членів екзаменаційної комісії в межах їх дискреційних повноважень.

4. Відсутність деталізації — не порушення прав кандидата

Сам факт того, що ВККС не навела оцінку за кожен елемент роботи, не свідчить про порушення процедури і не доводить упередженість або свавільність.

5. Повторна перевірка роботи суперечить принципу анонімності

Суд не має права зобов’язувати Комісію повторно оцінювати конкретну роботу кандидата, оскільки це:

порушує анонімність іспиту;

ставить кандидата у нерівні умови з іншими учасниками;

виходить за межі повноважень суду.

Остаточне рішення

Велика Палата Верховного Суду:

задовольнила апеляційну скаргу ВККС;

скасувала рішення суду першої інстанції;

відмовила у задоволенні позову кандидатки повністю.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

